Главы штабов ВС стран СНГ в Самарканде обсудят мировую военно-политическую обстановку

Именно в Самарканде, сегодня состоится заседание Комитета глав штабов Вооруженных сил стран – СНГ. Важное историческое событие пройдет под предводительством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Об этом 30 октября сообщил телеканал «Звезда», со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Стороны намерены детально обсудить и обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке на границах государств Содружества.

В заседании поучаствуют военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации исполкома СНГ и секретариата СМО Содружества.

Участники также затронут вопросы «сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес».

Добавим, что вчера, руководитель Генштаба ВС Белоруссии Александр Вольфович прибыл в Самарканд. Там же состоялась встреча главы белорусской военной делегации с начальником ГШ ВС Узбекистана Павлом Эргашевым.

Кроме того, по поручению президента Белоруссии, генерал-майор Александр Вольфович передал узбекской стороне, как дань памяти и уважения подвигу народа Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, экспонаты для укомплектования ташкентского музея – «Парк Победы».

– В Беларуси к этому относятся очень трепетно. И мы не делим – белорус, узбек, украинец, азербайджанец, армянин – мы ко всем относимся с теплотой. Всегда на братских могилах лежат цветы, и мы помним, и будем помнить об этом, – сказал белорусский генерал.

Недавно, на фоне сложной ситуации в Карабахе глава турецкого военного ведомства с официальным визитом посетил Пакистан, Казахстан и Узбекистан, в турецких СМИ назвали данное турне, важнейшим событие на пути создания единой армии тюркских народов. Тем самым ещё более обострив события в регионе. Поводом для заявления стало продолжающееся обострение ситуации в Нагорном Карабахе, в котором Турция оказывает прямую военную помощь Азербайджану. В свою очередь, Москва пытается решить данный конфликт дипломатическим путём.

Важно отметить, что 26 октября 2020 года, впервые опубликованы агентством «Узархив» – редкие и уникальные фотоснимки вскрытия могилы великого завоевателя Тамерлана (Амира Темура, Хромого Тимура), которые до этого, хранились в Самаркандском областном государственном архиве.

Добавим, что первое вскрытие гробницы Хромого Тимура произошло в начале июня и продолжилось до 20 июня 1941 года, данное решение принято вождём народов Иосифом Сталиным. Затем спустя несколько дней после вскрытия захоронения, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.

Это событие позднее в народе породило различные мифы и легенды. Согласно одной из популярных версий, именно открытие гробницы стало причиной начала Великой Отечественной войны. Но, всё-таки потом, в конце 1942 года останки Тамерлана были перезахоронены.

Напомним, что полный текст надписи содержал предостережение для тех, кто захочет вскрыть гробницу Амира Темура: – «Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара». Уже 21 июня 1941 года, ТАСС сообщил, что учёные, исследовав останки, обнаружили остатки волос Тимура.