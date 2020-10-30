 
  • 15:33 – Армия обороны Арцаха захватила в плен сирийского террориста из Азербайджана. 
  • 14:18 – В Азербайджане убили плененного 84-летнего Мишу Мелкумяна | Азербайджанский Терроризм 
  • 15:57 – Австрийская компания Rotax прекратила поставки своих двигателей в Италию, откуда они попадали в Турцию. 
  • 15:33 – Армия обороны Арцаха захватила в плен сирийского террориста из Азербайджана. 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 11:20 – В США арестован экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Главы штабов ВС стран СНГ в Самарканде обсудят мировую военно-политическую обстановку

Главы штабов ВС стран СНГ в Самарканде обсудят мировую военно-политическую обстановкуИменно в Самарканде, сегодня состоится заседание Комитета глав штабов Вооруженных сил стран – СНГ. Важное историческое событие пройдет под предводительством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Об этом 30 октября сообщил телеканал «Звезда», со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Стороны намерены детально обсудить и обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке на границах государств Содружества.

В заседании поучаствуют военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации исполкома СНГ и секретариата СМО Содружества.

Участники также затронут вопросы «сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес».

Добавим, что вчера, руководитель Генштаба ВС Белоруссии Александр Вольфович прибыл в Самарканд. Там же состоялась встреча главы белорусской военной делегации с начальником ГШ ВС Узбекистана Павлом Эргашевым.

Кроме того, по поручению президента Белоруссии, генерал-майор Александр Вольфович передал узбекской стороне, как дань памяти и уважения подвигу народа Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, экспонаты для укомплектования ташкентского музея – «Парк Победы».Главы штабов ВС стран СНГ в Самарканде обсудят мировую военно-политическую обстановку

– В Беларуси к этому относятся очень трепетно. И мы не делим – белорус, узбек, украинец, азербайджанец, армянин – мы ко всем относимся с теплотой. Всегда на братских могилах лежат цветы, и мы помним, и будем помнить об этом, – сказал белорусский генерал.

Недавно, на фоне сложной ситуации в Карабахе глава турецкого военного ведомства с официальным визитом посетил Пакистан, Казахстан и Узбекистан, в турецких СМИ назвали данное турне, важнейшим событие на пути создания единой армии тюркских народов. Тем самым ещё более обострив события в регионе. Поводом для заявления стало продолжающееся обострение ситуации в Нагорном Карабахе, в котором Турция оказывает прямую военную помощь Азербайджану. В свою очередь, Москва пытается решить данный конфликт дипломатическим путём.

Важно отметить, что 26 октября 2020 года, впервые опубликованы агентством «Узархив» – редкие и уникальные фотоснимки вскрытия могилы великого завоевателя Тамерлана (Амира Темура, Хромого Тимура), которые до этого, хранились в Самаркандском областном государственном архиве.

Добавим, что первое вскрытие гробницы Хромого Тимура произошло в начале июня и продолжилось до 20 июня 1941 года, данное решение принято вождём народов Иосифом Сталиным. Затем спустя несколько дней после вскрытия захоронения, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.

Это событие позднее в народе породило различные мифы и легенды. Согласно одной из популярных версий, именно открытие гробницы стало причиной начала Великой Отечественной войны. Но, всё-таки потом, в конце 1942 года останки Тамерлана были перезахоронены. 

Напомним, что полный текст надписи содержал предостережение для тех, кто захочет вскрыть гробницу Амира Темура: – «Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара». Уже 21 июня 1941 года, ТАСС сообщил, что учёные, исследовав останки, обнаружили остатки волос Тимура.





  •   Просмотров Сегодня: 40


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава МИД Туркменистана примет участие в очередной встрече формата «С5+1»
    » Борьбу с эпидемией обсудят главы МИД стран БРИКС
    » В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ
    » В Ашхабаде начнётся заседание Совета министров иностранных дел СНГ
    » В Ашхабаде открылось заседание глав МИД СНГ
    » В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ
    » В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ
    » 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет сессия глав государств-членов ОДКБ
    » Глава генштаба Турции прибыл с визитом в Россию
    » Израиль и США обсудили стратегическое сотрудничество
    » Путин: На стороне ИГ воюет 5-7 тыс. выходцев из России и СНГ
    » Начальник ГРУ России прибыл в Армению с рабочим визитом
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Туркменистане в этом году посадят 25 млн деревьев

    • 15:38
    • 24
    • 0

    Армия обороны Арцаха захватила в плен сирийского террориста из Азербайджана.

    • 15:33
    • 33
    • 0

    Спецназ Арцаха уничтожил азербайджанские диверсионные группы из нескольких деревень | Идем Дальше

    • 15:02
    • 44
    • 0

    Главы штабов ВС стран СНГ в Самарканде обсудят мировую военно-политическую обстановку

    • 14:21
    • 41
    • 0

    В Азербайджане убили плененного 84-летнего Мишу Мелкумяна | Азербайджанский Терроризм

    • 14:18
    • 38
    • 0

    Уничтожен очередной подполковник лейтенант ВС Азербайджана

    • 13:48
    • 40
    • 0

    В юго-восточном районе Арцаха сбили израильский БПЛА "Hermes".

    • 13:27
    • 67
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60797
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56367
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49915
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48459
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45432
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39340
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37838
    • 0

    Армия обороны Арцаха захватила в плен сирийского террориста из Азербайджана.

    • 15:33
    • 33
    • 0

    Спецназ Арцаха уничтожил азербайджанские диверсионные группы из нескольких деревень | Идем Дальше

    • 15:02
    • 44
    • 0

    В Азербайджане убили плененного 84-летнего Мишу Мелкумяна | Азербайджанский Терроризм

    • 14:18
    • 38
    • 0

    Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Женеве

    • 12:57
    • 35
    • 0

    Зеленский срочно созвал СНБО в связи с отменой антикоррупционных норм

    • 11:45
    • 64
    • 0

    Главы штабов ВС стран СНГ в Самарканде обсудят мировую военно-политическую обстановку

    • 14:21
    • 41
    • 0

    В Туркменистане в этом году посадят 25 млн деревьев

    • 15:38
    • 24
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Eduardo Eurnekian donating $3.5m to Armenia Fund
    October 27, 2020 - 18:07 AMT Argentine billionaire businessman of Armenian descent Eduardo Eurnekian is donating $3.5 million to Hayastan ...

    Iran's special envoy to visit Armenia, Russia, Azerbaijan, Turkey
    October 27, 2020 - 17:09 AMTIranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs Seyyed Abbas Araqchi will set off on a regional tour, as ...

    Armenia vows to use entire arsenal in the event of border violation
    October 27, 2020 - 15:15 AMTThe Armenian Defense Ministry has unveiled footage from the country's southern border which shows the Azerbaijani ...

    Official: Armenian side has 2 Azeri POWs; 17 Armenian soldiers held in Azerbaijan
    October 27, 2020 - 14:08 AMT The Armenian side has two Azerbaijani prisoners of war who have been interrogated, according to Rafayel Vardanyan, Head ...

    Karabakh Army reports 35 more deaths
    October 27, 2020 - 13:31 AMT The Defense Army of Nagorno Karabakh has reported 35 more deaths in fighting against Azerbaijan. Since September 27, ...

    Armenia reports injuries amid Azerbaijan's aggression in the south
    October 27, 2020 - 13:14 AMTThe Azerbaijani army continued firing in the direction of the southern border of Armenia, Defense Ministry spokeswoman ...

    Azerbaijan shells Armenia's southern border near Iran
    October 27, 2020 - 11:29 AMT The Azerbaijani armed forces on Tuesday, October 27 used unmanned aerial vehicles and rocket with artillery systems to ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА