Зеленский срочно созвал СНБО в связи с отменой антикоррупционных норм

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября в срочном порядке провёл совещание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание было проведено в связи с решением Конституционного суда отменить наказание за недостоверное декларирование. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе лидера страны.

Совещание проходило в закрытом формате. Зеленский отметил, что отдельные субъекты Украины пытаются аннулировать антикоррупционные нормы, тем самым дав толчок распространению теневых схем в госуправлении.

Ранее, 27 октября, Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Глава государства предложил разработать законопроект для предотвращения возникновения подобных ситуаций.

— Достижениям в сфере борьбы с коррупцией был нанесён сокрушительный удар. Нам просто необходимо жёстко оценить решения госслужащих, которые приняли участие в этом процессе, — заявил Зеленский.

Позже лидер страны подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия нынешнего состава КСУ. В документе также предлагается признать решение соответствующего госведомства ничтожным.