Туркменистан обсудил сотрудничество с ООН и ведущими финансовыми структурами

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов 29 октября в онлайн-режиме встретился с руководителями представительств структурных поздравлений ООН и международных финансовых институтов, аккредитованных в стране. Об этом FMG.NEWS сообщили в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

Вначале встречи участники рассмотрели основные направления сотрудничества и подчеркнули результативность совместных планов и программ, в частности, по линии здравоохранения, образования и культуры.

В данном аспекте акцент был сделан на Рамочной программе партнёрства в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы, подписанной в марте 2020 года. Согласно документу с соответствующими представительствами ООН были разработаны страновые программы.

Мередов в своём выступлении отметил особый вклад зарубежных партнёров, работающих в стране и развития в решение насущных социально-экономических вопросов.

В ходе беседы участники рассмотрели ход выполнения планов и программ по противодействию острым инфекционным заболеваниям, включая вакцинацию, профилактику и обеспечение информированности населения.

В завершении вебинара участники обменялись мнениями в вопросах продвижения партнёрства в области цифровизации, борьбы с изменением климата, сохранения мирового культурного наследия.

Напомним, 20 октября глава туркменского минздрава Нурмухаммед Аманнепесов в ходе встречи с Бердымухамедовым, доложил, что в стране создана профилактическая трёхкольцевая система защиты.

Добавим, Туркменистан утвердил план закупки вакцин для иммунизации на 2021-2025 годы. Центральноазиатская республика на основе Меморандума о взаимопонимании с ЮНИСЕФ на 2016-2020 годы, периодически закупает вакцины и средства иммунизации.