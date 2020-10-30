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МВФ изменил прогноз развития таджикской экономики

МВФ изменил прогноз развития таджикской экономикиМинистр экономразвития и торговли Таджикистана Завки Звкизода 28 октября провёл видео-переговоры с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Падамжа Ханделвал. На повестке встречи были вопросы развития экономики и влияния пандемии коронавируса на данную сферу. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе таджикского госведомства.

Было отмечено, что правительство республики принимало и принимает своевременные меры по недопущению спада социально-экономического развития в условиях пандемии. Ханделвал дала высокую оценку работе кабмина и в частности минэкономики в этом направлении, назвав соответствующие меры эффективными и действенными.

По словам главы миссии МВФ, учреждение ООН решило пересмотреть прогноз относительно спада экономики, снизив показатель с 2 до 1%. При этом она отметила, что, даже несмотря на данные изменения, пандемия оказала негативное влияние на сферу торговли, услуг, грузоперевозок и пассажирских перевозок.

Было также подчёркнуто, что в случае медлительности правительства на момент проникновения коронавируса в республику экономический рост в 4,2% мог бы составлять 1,2%.

Напомним, в начале сентября в МВФ отметили, что в текущих условиях правительству следует закрыть несостоятельные банки и изменить денежно-кредитную политику с фокусом на гибкость обменного курса.





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