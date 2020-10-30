Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Женеве

– Для обсуждения дальнейших шагов достигнута договоренность об очередной встрече в Женеве 30 октября, министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, – сообщила российский дипломат.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, запланированная на 29 октября в Женеве, перенесена на пятницу, 30 октября. Об этом на брифингепресс-секретарь МИД России

По её словам, Москва крайне обеспокоена, что в ходе конфликта гибнут мирные жители с обеих сторон. Подчеркнув, что российская сторона с самого начала старалась добиться скорейшего прекращения огня и переведения ситуации в политико-дипломатическое русло.

Захарова отметила, что обстановка в зоне карабахского конфликта остаётся очень сложной, военное противостояние продолжает сохраняться.

Более того, она сообщила, что в повестке дня женевской встречи будут и вопросы, относящиеся к гуманитарному праву, в том числе выполнение договоренностей, достигнутых 10 октября в Москве.

Мария Захарова, также вновь призвала к миру Азербайджан и Армению, процитировав недавнее интервью главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

– Призываем всех внешних «игроков» сделать всё, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса, – заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Важно отметить, что, в ходе заседания инвестиционного форума «Россия зовет!», российский лидер Владимир Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе – это «сложный узел», при этом добавил, что данное противостояние между соседними странами, можно разрешить, только мирным способом. Более того, говоря о путях решения проблемы, Путин дал шанс и Турции участвовать в мирном переговорном процессе.