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Бердымухамедов открыл новую дорожную развязку и отель

Бердымухамедов открыл новую дорожную развязку и отельТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 28 октября открыл новую двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Сапармурата Туркменбаши и Атамурата Ниязова в городе Ашхабаде. В этот же день лидер страны принял участие в открытии нового столичного отеля Diwan, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».
Бердымухамедов открыл новую дорожную развязку и отельКомплекс дорожных сооружений состоит из автомобильного туннеля, 4 подземных переходов, круговой развязки и монумента Mahabat в форме куба, края которого представляют восьмиконечную звезду (звезду Огуз Хана). На нём установлены четыре видеоэкрана.Бердымухамедов открыл новую дорожную развязку и отель

Строительство было осуществлено местной компанией Nusaý ýollary. Транспортные сооружения занимают территорию в 4,5 гектара. Длина туннеля достигает 350 метров. Бердымухамедов отметил, что одна из задач развязки — упорядочивание движения автотранспорта на пересечении центральных городских магистралей.
Бердымухамедов открыл новую дорожную развязку и отельОсматривая отель, президент обратил особое внимание на интерьер и обстановку. По его мнению, картины на стенах призваны дать гостям возможность полюбоваться красотой местной природы.

В отеле разместился 131 номер различного класса, от стандарта до VIP. Тут также есть кабинет здоровья, ресторан, банкетный зал. На территории объекта располагаются спортивные площадки для игры в теннис и футбол, бассейны.Бердымухамедов открыл новую дорожную развязку и отель

Бердымухамедов заострил внимание на том, что Ашхабад с каждым годом укрепляет свои позиции как один из самых красивых и комфортабельных городов мира.





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