В Азербайджане убили плененного 84-летнего Мишу Мелкумяна | Азербайджанский Терроризм

Омбудсмен Армении сообщил о смерти 84-летнего гражданина Арцаха в азербайджанском плену
Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в facebook сообщил о смерти 84-летнего Миши Мелкумяна, который находился в плену у азербайджанских вооруженных сил.
«Только что узнал, что сегодня ночью скончался 84-летний Миша Мелкумян (гражданское лицо), который был захвачен в плен азербайджанскими вооруженными силами.
Принимая во внимание все свидетельства и доказательства о бесчеловечном и жестоком обращении азербайджанских вооруженных сил с армянским пленными, становится ясно, что могло стать причиной смерти нашего соотечественника.
Мои соболезнования всем родственникам Миши Мелкумяна», – написал Арман Татоян.
В среду Азербайджан
передал Армении 85-летнюю жительницу Арцаха (Гадрут) Бабаян Евгению Павловну (1935 года рождения). Мишу Мелкумяна власти Азербайджана не передали, мотивировав тем, что ему противопоказан переезд.