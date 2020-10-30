Спецназ Арцаха уничтожил азербайджанские диверсионные группы из нескольких деревень | Идем Дальше

Азербайджанские диверсионные группы были очищены от нескольких деревень к востоку от Карин Так. Более того, наши разведывательные подразделения обнаружили большой склад боеприпасов, который пытались построить диверсанты, и он был сожжен нашим артиллерийским огнем. Огонь был виден даже в Степанакерте.

По сравнению с предыдущими днями, сегодня интенсивность боев несколько возросла на южном направлении - к северу от реки Аракс. Но и там бои идут не по всей линии, не сравнить с тем, что было 15-20 дней назад, в самом начале войны. Бои продолжаются в направлении нескольких конкретных высот: — Арцрун Ованнисян.

Спецназ Арцаха уничтожил азербайджанские диверсионные группы и элитный спецназ Азербайджана состоящий их наемников и турков из нескольких деревень Арцаха. Как известно по приказу Ильхам Алиева все наемники, турки и террористы по прибытии в Азербайджан помимо денег получают также паспорт гражданина Азербайджана.

Все дикие и бешеные собаки Азербайджана пристрелены. Почему собаки? Потому что трупы своих людей забирают и хоронят, а не оставляют на съедение кабанов. А по последним данным на фронте гниют уже более 10000 азербайджанских трупов.