 Арцах ликвидировал военного преступника полковник лейтенанта Садыгов Рашад Ханлар оглу

Ещё один подполковник ВС Азербайджана ликвидирован нашей армией. Его зовут Садыгов Рашад Ханлар оглы.

Информация из открытых источников.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян специально для тг-канала Abbas Djuma о ситуации на поле боя





«Со вчерашнего дня, как сказал президент Арцаха Араик Аратюнян, диверсионные группы подошли вплотную к деревням близ города Шуши, и всю ночь была операция по предотвращению их продвижения - по обнаружению и уничтожению этих групп. Нашли их базу. Во время этих интенсивных боев был взят в плен один террорист из Сирии. Видео допроса вы видели.





На данный момент, в том же направлении, но уже в отброшенных деревнях, эти операции продолжаются одновременно и на севере, и на юге.





Бои продолжаются и по линии реки Аракс. Не такие интенсивные, как в первые 10-15 дней войны, но все равно достаточно интенсивные.





Бои достаточно очаговые. Продолжаются с применением авиации, артиллерии, бронетанковых отдельных единиц».