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Нагорный Карабах | Итоги Дня | Арцрун Ованнисян

 Сегодня рано утром, раньше ВС Азербайджана нанесли удар по нескольким направлениям. На севере, не имея длительной артиллерийской подготовки, противник попытался нанести удар в тыл, но не получилось, они были уничтожены и отброшены. В центральном направлении происходили 2 отдельных процесса. Противник пытался прорвать наш рубеж атакующими группами в направлении Мартуни-Чартар.
 
Наши войска не отступили. В лесных поселках под Шуши, западнее Красного Базара, продолжается нейтрализация противника. Вчера был уничтожен принадлежащий врагу арсенал. У нас есть определенное позиционное преимущество на южном направлении, о котором мы пока не говорим. Бои продолжаются. Конечно, война утратила свою жестокость, в основном бронетехника используется редко, так как все движущиеся средства были повреждены нашей артиллерией. Продолжается применение артиллерии и авиации
 
Бои продолжались весь день в южном направлении. К северу от реки Аракс, в направлении нескольких высот, наши вооружённые силы имеют определенные позиционные преимущества. Ничего определенного об этом направлении пока сказать не могу. Сегодня захваченный террорист признался, что Азербайджан использует их как пушечное мясо. Законное право Арцаха - уничтожать азербайджанские огневые точки, нацеленные на мирное население Арцаха.
 Весь день шли позиционные бои на юге Карабаха.
 В центральном направлении в Мартуни пытались прорвать линию фронта диверсионные группировки - армянские войска удержали позиции.
 В селах Мецака, Антараин, Кармир Шука (Красный базар) ночью были вылазки диверсионных групп ВС Азербайджана, продолжаются бои в лесах.
 Военные действия потеряли свою прежнюю интенсивность.
 ВС Азербайджана в пятницу открыли огонь в направлении Капана (Сюникская область Армении), в сторону села Давид Бек велись боевые действия. 



  Источник:FMG NEWS

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