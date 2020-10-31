Азербайджан использует бесчеловечное оружие против детей, стариков и женщин | ЗПЧ Армении

Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями.





- Результаты срочного расследования Защитника прав человека Армении, а также факты, установленные Защитником прав человека Арцаха не только подтвердили этот факт, а также показали, что сейчас (как в дневное, так и ночное время) в этих лесах прячется много мирных жителей от обстрелов и нападений азербайджанских вооружённых сил.





- Эти боеприпасы имеют явный характер массового поражения и азербайджанскими вооруженными силами используются как против окружающей среды, так и теперь уже также против мирного населения и в подобной ситуации попадают под явный запрет международного права.





- Боеприпасы с фосфором - это оружие, в котором используется один из распространенных аллотропов химического элемента фосфор. Белый фосфор используется в дымовых, осветительных и зажигательных боеприпасах и является горящим элементом трассирующих боеприпасов.

Защитник прав человека Армении



