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Заявление Минской группы ОБСЕ - 30 октября 2020

 
Сопредседатели призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях

Стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом

Стороны будут активно участвовать в сборе останков и обмену ими на поле боя, предоставив МККК необходимые гарантии безопасности

В течение недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена

Стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с п. 2 совместного заявления от 10 октября

Стороны будут проводить открытые и предметные переговоры, направленные на прояснение их позиций по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября.


  Источник:FMG NEWS

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