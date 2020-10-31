Заявление Минской группы ОБСЕ - 30 октября 2020

Сопредседатели призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях





Стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом





Стороны будут активно участвовать в сборе останков и обмену ими на поле боя, предоставив МККК необходимые гарантии безопасности





В течение недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена





Стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с п. 2 совместного заявления от 10 октября





Стороны будут проводить открытые и предметные переговоры, направленные на прояснение их позиций по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября.