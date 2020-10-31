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Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем Армии обороны Арцаха | Минобороны Арцаха

 
Ночью подразделения АО Арцаха уничтожили одну машина противника, гружённую  боеприпасами. Расстановка сил на всех направлениях линии фронта не изменилась. Подразделения АО Арцаха вели успешные оборонительные бои на северо-восточном, южном и юго-западном направлениях.
 
Наши войска повредили один танк противника, 1 боевую машину пехоты и 5 беспилотников. Утром боевые действия возобновились на указанных направлениях.  

Помимо оборонительных рубежей, противник продолжает наносить удары по мирным поселениям и объектам гражданской инфраструктуры. Противник применил оружие, содержащее химические элементы (белый фосфор), запрещенные международными конвенциями. Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем Армии обороны Арцаха, — пресс-служба Минобороны Арцаха.
Бумажные документы из уничтоженного нашей армией пару дней назад опорного пункта противника в наших горах на южном направлении. Список 1-го отделения 2-го взвода из 12 азербайджанцев. 10 из них точно уничтожены. Интересные детали из списка: все 12 азербайджанцев были призваны службой мобилизации и призыва в период с 22 по 30 июля 2020 года. Пятеро из них имели высшее образование. На одной из фотографий виден бейджик войсковой части "777" и принадлежит командиру отделения.
Баку нарушил вчерашние договоренности 

Сегодня утром, около 07:08, противник, нарушив договоренность, достигнутую в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не взять под прицел мирные населенные пункты, подверг ракетному обстрелу Степанакерт и Шуши. В Степанакерте мишенью вражеских сил оказался центральный рынок и один жилой дом.  В результате ударов противника в Шуши среди гражданского населения есть раненые.

Сообщает Армия обороны Карабаха.
ВС Азербайджана ночью попытались продвинуться вперёд по трем направлениям, но не смогли и были отброшены назад.

В течение ночи наши подразделения уничтожили 1 автомобиль противника, груженый боеприпасами, 1 танк, 1 БМП и 5 беспилотников ВС Азербайджана. 



  Источник:FMG NEWS

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