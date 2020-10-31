Азербайджан осуществляет геноцид армян в Арцахе | химическое выжигание

Вражеские силы применили в зоне азербайджанско-арцахского конфликта фосфорные боеприпасы, содержащие элементы химического оружия, что является грубейшим нарушением норм и принципов международного гуманитарного права и обычного права, Женевских конвенций, положений и документов соответствующих конвенций ООН, а также помимо нанесения ущерба армянским силам, также преследуют цель разжечь масштабные лесные пожары и создать на данной территории реальную угрозу экологической катастрофы.





Запрет на указанные действия и защищаемые в результате этого под защитой права и ценности находятся в плоскости, в первую очередь, обычного права, а использование подобного оружия, которое не дает возможности четко различить объекты военного и гражданского значения, одновременно являются причиной экологической катастрофы и возможных человеческих потерь, и является военным преступлением.