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Азербайджан осуществляет геноцид армян в Арцахе | химическое выжигание

Терроризм Азербайджана
Вражеские силы применили в зоне азербайджанско-арцахского конфликта фосфорные боеприпасы, содержащие элементы химического оружия, что является грубейшим нарушением норм и принципов международного гуманитарного права и обычного права, Женевских конвенций, положений и документов соответствующих конвенций ООН, а также помимо нанесения ущерба армянским силам, также преследуют цель разжечь масштабные лесные пожары и создать на данной территории реальную угрозу экологической катастрофы.

Запрет на указанные действия и защищаемые в результате этого под защитой права и ценности находятся в плоскости, в первую очередь, обычного права, а использование подобного оружия, которое не дает возможности четко различить объекты военного и гражданского значения, одновременно являются причиной экологической катастрофы и возможных человеческих потерь, и является военным преступлением.
 
 
Сейчас (как в дневное, так и ночное время) в этих лесах прячется много мирных жителей от обстрелов и нападений азербайджанских вооруженных сил. 

"То есть это оружие массового уничтожения сейчас используется азербайджанскими ВС против мирных граждан и окружающей среды"

- Белый фосфор — крайне токсичное вещество, которое при горении размягчается, прилипает к любым поверхностям, будет гореть, пока его не извлекут или вещество не сгорит полностью. К тому же белый фосфор хорошо всасывается в кровь, после чего поражает почки, печень, кровеносную систему. 
 
Азербайджан во главе с военным преступником Ильхам Алиевым продолжает традиции турков по геноциду мирных жителей маленькой христианской страны Республики Арцах, в целях этнической зачистки и присвоения чужих территорий. Призываем все страны признать Геноцид Арцахцев в Азербайджане и остановить кровавого животного Алиева.
 
ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ АРЦАХА!!!


  Источник:FMG NEWS

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