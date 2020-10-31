ИТОГИ ДНЯ ОТ АРЦРУНА ОВАННИСЯНА | 31 ОКТЯБРЯ

- Сегодня, на протяжении всего дня, начиная с самого утра, ВС Азербайджана продолжили наступательные действия почти по всей линии фронта.





- На центральном направлении, бросив большое количество пехотной и другой силы на 1-2 позиции, а также используя бронетехнику и одновременно артиллерию, азербайджанской стороне удалось достичь определенных позиционных преимуществ. В то же время враг продолжал наносить удары по городу Мартуни.





- На южном и юго-восточном направлениях у нас есть некоторые позиционные улучшения и продвижение вперед.





- Пока не будет полноценных верификационных механизмов, полноценного перемирия быть не может, потому как механизмы, которые позволят следить за соблюдением перемирия и зафиксировать нарушителя, и, почему бы и нет, зафиксировать, что агрессию начал Азербайджан , будут самыми предметными.





- Нельзя «случайно» ударить из супер точного оружия по церкви Шуши, Мартакертскому госпиталю и роддому Степанакерта.



