ИТОГИ ДНЯ ОТ АРЦРУНА ОВАННИСЯНА | 31 ОКТЯБРЯ

- Сегодня, на протяжении всего дня, начиная с самого утра, ВС Азербайджана продолжили наступательные действия почти по всей линии фронта.
- На центральном направлении, бросив большое количество пехотной и другой силы на 1-2 позиции, а также используя бронетехнику и одновременно артиллерию, азербайджанской стороне удалось достичь определенных позиционных преимуществ. В то же время враг продолжал наносить удары по городу Мартуни.
- На южном и юго-восточном направлениях у нас есть некоторые позиционные улучшения и продвижение вперед.
- Пока не будет полноценных верификационных механизмов, полноценного перемирия быть не может, потому как механизмы, которые позволят следить за соблюдением перемирия и зафиксировать нарушителя, и, почему бы и нет, зафиксировать, что агрессию начал Азербайджан
, будут самыми предметными.
- Нельзя «случайно» ударить из супер точного оружия по церкви Шуши, Мартакертскому госпиталю и роддому Степанакерта.
- Цивилизованный мир попытался привести Азербайджан
к перемирию, но не вышло, потому что нет верификационных механизмов, а также четкого указания на то, что Азербайджан
начал войну.
- Военнослужащие АО Арцаха захватили одну из важных высот, атаковали 2 танка противника и конфисковали один БТР, в котором находилось большое количество приборов ночного видения. Офицер Овик Айрапетян, лично управляя конфискованным БТР, сумел передать его командованию воинской части: «Банак инфо».
- Силы ПВО Армии обороны уничтожили еще один ударный беспилотник противника в небе над Степанакертом: Шушан Степанян.