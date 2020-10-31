Россия окажет Еревану всю необходимую помощь | СОЮЗНИКИ

Заявление МИД России в связи с обращением Премьер-министра Республики Армения Н.В. Пашиняна к Президенту Российской Федерации В.В.Путину

31-10-2020

В связи с обращением Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна к Президенту Российской Федерации В.В.Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения , в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.





В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.





Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.

Внимание! Россия всегда помогала, помогает и будет помогать своему союзнику и братскому народу Армении, и надеюсь что вы не ждете что МИД России или Министерство Обороны России свои поставки гуманитарной, военной или научной помощи (КОЛИЧЕСТВО, ЦВЕТ, НАИМЕНОВАНИЕ, ЛОГИСТИКУ) будет большими буквами публиковать в СМИ или даже на своих официальных сайтах. Что нужно сказано, что не нужно уже сделано или делается. Кто хочет поймет. Армянский народ всегда благодарен верным союзникам!



