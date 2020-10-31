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Россия окажет Еревану всю необходимую помощь | СОЮЗНИКИ

 
Заявление МИД России в связи с обращением Премьер-министра Республики Армения Н.В. Пашиняна к Президенту Российской Федерации В.В.Путину
31-10-2020
 
В связи с обращением Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна к Президенту Российской Федерации В.В.Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.
Внимание! Россия всегда помогала, помогает и будет помогать своему союзнику и братскому народу Армении, и надеюсь что вы не ждете что МИД России или Министерство Обороны России свои поставки гуманитарной, военной или научной помощи (КОЛИЧЕСТВО, ЦВЕТ, НАИМЕНОВАНИЕ, ЛОГИСТИКУ) будет большими буквами публиковать в СМИ или даже на своих официальных сайтах. Что нужно сказано, что не нужно уже сделано или делается. Кто хочет поймет. Армянский народ всегда благодарен верным союзникам! 
 



  Источник:FMG NEWS

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