 НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ВОСКРЕСЕНЬЕ 01 НОЯБРЯ 2020

Ночь на 1 ноября в городе Мартуни и близлежащих населенных пунктах Арцаха была неспокойной. ВС Азербайджана нанесли удары по городу, применив боевую авиацию.





В результате ударов есть множество разрушений. Утром обстрел возобновился.





Ночью были обстреляны также села Аскеранского района. Противник из установок "Град и "Смерч" открыл огонь по общинам Аветараноц и Сзнек.





Пострадавших среди мирного населения нет. Размер причиненного материального ущерба уточняется.

В течение ночи бои продолжались на юго-западном, юго-восточном и северном направлениях передовой в зоне конфликта.





Параллельно боевым действиям, силы противника продолжали наносить удары по мирным населенным пунктам. В частности, ракетно-артиллерийскому обстрелу подверглись города Мартуни, Шуши и село Карин Так. Подразделения Армии обороны Карабаха в ответ нанесли удары по огневым точкам противника в указанных направлениях.





ВС Азербайджана, задействовав примерно 10 единиц автомобильной техники, предприняли попытку продвижения на участнике Аветараноц-Схнах. Однако в результате действий Армии обороны силы противника, неся большие потери, были отброшены назад.





Утром 1 ноября силы противника возобновили наступательные действия, одновременно нанося ракетные удары по мирным населенным пунктам. Армия обороны полностью контролирует ситуацию на всей протяженности передовой, отслеживая перемещения подразделений ВС Азербайджана и нанося точечные удары.

- Подразделения Армии обороны Арцаха взяли в плен еще одного террориста. Подробности - скоро.

