Туркменистан расширит работы по сохранению экосистемы Каспийского моря

Руководство Института Каспийского моря 30 октября провело в Ашхабаде круглый стол на тему укрепления сотрудничества Туркменистана с Международным институтом океана. Было отмечено, что расширенное партнёрство будет главным образом направлено на сохранение экосистемы Каспия, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

В мероприятии также приняли участие представители агентства «Туркмендениздерьяеллары» и Института международных отношений при дипведомстве государства.

Глава Института Каспийского моря Мырат Атаджанов отметил, что Туркменистан активно участвует в разработке 5-сторонних документов, которые были приняты на Каспийских саммитах. По его словам, страна также взаимодействует с зарубежными партнёрами в рамках разработки соглашений, ориентированных на рационализацию использования водных биоресурсов.

Было подчёркнуто, что особое внимание уделяется разработке новых механизмов борьбы с чрезвычайными ситуациями в соответствующем регионе.

Руководитель «Туркмендениздерьяеллары» Османберды Гараджаев отметил, что в текущих условиях особую значимость для ряда государств представляют транспортировка грузов через Каспийское море и специальные учебные курсы от 5 прикаспийских стран.

Глава МИО Авни Бехнам указал на актуальность геополитического и геоэкономического потенциала Каспийского региона.

Особое внимание участники круглого стола уделили применению международных морских конвенций в отношении Каспийского моря.