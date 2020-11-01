 Мозг Ильхама Алиева застрял на уровне семиклассника азербайджанской сельской школы | Российский Политолог-Меценат

Чем больше слушаю Ильхама Алиева , тем больше пониманию , что мозг его застрял на уровне семиклассника азербайджанской сельской школы. То , что он недалёкого ума я понимал давно, когда каждый второй азербайджанец рассказывал , как сын Гейдара Алиева проигрывает в казино миллионы долларов. Но сейча Алиев превзошёл себя.

Ладно ему плевать на жизни армян, но ему ведь плевать и на жизни азербайджанцев. Вот только заявил, мол Пашинян признал поражение , обратившись к России за помощью. Ладно , помолчим, что в принципе азербайджанская армия - пушечное мясо в руках генералов и офицеров турецкой армии. Это знает любой чайханщик в Баку

Но термины, он проиграл, я выиграл. Это чего, шахматная доска? Футбольное поле? Ильхам убил больше полутора тысяч армян и больше семи тысяч азербайджанцев. Но мозг семиклассника устроен так- я молодец, я победил.

И ещё . Я 36 дней слышал , как Ильхам победил Арцах Арцах как был, так и стоит. Теперь победил Пашиняна, потому что он написал письмо Путину. Ильхам, пора переходить в восьмой класс.

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