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Мозг Ильхама Алиева застрял на уровне семиклассника азербайджанской сельской школы | Российский Политолог-Меценат

 Мозг Ильхама Алиева застрял на уровне семиклассника азербайджанской сельской школы | Российский Политолог-Меценат
Чем больше слушаю Ильхама Алиева , тем больше пониманию , что мозг его застрял на уровне семиклассника азербайджанской сельской школы. То , что он недалёкого ума я понимал давно, когда каждый второй азербайджанец рассказывал , как сын Гейдара Алиева проигрывает в казино миллионы долларов. Но сейча Алиев превзошёл себя.
Ладно ему плевать на жизни армян, но ему ведь плевать и на жизни азербайджанцев. Вот только заявил, мол Пашинян признал поражение , обратившись к России за помощью. Ладно , помолчим, что в принципе азербайджанская армия - пушечное мясо в руках генералов и офицеров турецкой армии. Это знает любой чайханщик в Баку.
Но термины, он проиграл, я выиграл. Это чего, шахматная доска? Футбольное поле? Ильхам убил больше полутора тысяч армян и больше семи тысяч азербайджанцев. Но мозг семиклассника устроен так- я молодец, я победил.
И ещё . Я 36 дней слышал , как Ильхам победил Арцах. Арцах как был, так и стоит. Теперь победил Пашиняна, потому что он написал письмо Путину. Ильхам, пора переходить в восьмой класс.
 
https://t.me/Aramcaramba


  Источник:FMG NEWS

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