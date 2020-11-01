Могу сказать, что у Азербайджана уже не существуют ВС | Арцрун Ованнисян

Итоги дня от Арцруна Ованнисяна





С сегодня с самого утра вражеские войска и группировки террористов – наемников начали наступательные действия на различных направлениях фронта. В основном враг действовал посредством небольших групп, местами применяя тактическую авиацию и артиллерию.





В течение дня значительных позиционных изменений не было. Бои продолжаются.





Предстоит еще много сюрпризов, связанных с вовлечением наемников, в противоположность попыткам Турции и Азербайджана по опровержению данного факта.





Попытки выполнить конкретные задачи на передовой с помощью наемников свидетельствуют о том, что нанесен серьезный урон сухопутному потенциалу ВС Азербайджана.

В горах и лесах мы воюем лучше. Это же наш дом





Враг продолжает применять запрещенное оружие - фосфор на различных направлениях.





Мы отлично понимаем вопрос вмешательства и участия Турции, а также что означают взаимные визиты высокопоставленных должностных лиц Турции и Азербайджана.

Могу сказать, что у Азербайджана уже не существуют ВС. Турция взяла их под свой контроль:





Техническое превосходство врага не может длится долго. Азербайджан ожидает еще один «сюрприз» в этом вопросе.





Не рекомендуется иметь дело с картами, показывающими развитие ситуации, взятые из других источников. Следите за официальными новостями.



