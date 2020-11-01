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Могу сказать, что у Азербайджана уже не существуют ВС | Арцрун Ованнисян

 Итоги дня от Арцруна Ованнисяна
Итоги дня от Арцруна Ованнисяна 

С сегодня с самого утра вражеские войска и группировки террористов – наемников начали наступательные действия на различных направлениях фронта. В основном враг действовал посредством небольших групп, местами применяя тактическую авиацию и артиллерию. 

В течение дня значительных позиционных изменений не было. Бои продолжаются.

Предстоит еще много сюрпризов, связанных с вовлечением наемников, в противоположность попыткам Турции и Азербайджана по опровержению данного факта. 

Попытки выполнить конкретные задачи на передовой с помощью наемников свидетельствуют о том, что нанесен серьезный урон сухопутному потенциалу ВС Азербайджана.
 
В горах и лесах мы воюем лучше. Это же наш дом

Враг продолжает применять запрещенное оружие - фосфор на различных направлениях. 

Мы отлично понимаем вопрос вмешательства и участия Турции, а также что означают взаимные визиты высокопоставленных должностных лиц Турции и Азербайджана. 
 
Могу сказать, что у Азербайджана уже не существуют ВС. Турция взяла их под свой контроль: 

Техническое превосходство врага не может длится долго. Азербайджан ожидает еще один «сюрприз» в этом вопросе. 

Не рекомендуется иметь дело с картами, показывающими развитие ситуации, взятые из других источников. Следите за официальными новостями. 

Наши вооруженные силы с каждым днем становятся все сильнее. 


  Источник:FMG NEWS

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