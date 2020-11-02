В парламент Грузии проходят 9 партий | ВЫБОРЫ 2020

В парламент Грузии проходят 9 партий





Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов со всех участков, и уже известно, какое количество депутатов и от каких партий проходят в парламент десятого созыва по пропорциональной системе.





«Грузинская мечта» – 61 мандат (48.15%, 926 959 голосов)

«Национальное движение – Сила в единстве» – 35 мандатов (27.14%, 522 463 голосов)

«Европейская Грузия» – 5 мандатов (3.78%, 72 752 голосов)

«Стратегия Агмашенебели» – 4 мандата (3.15%, 60 592 голосов)

«Лело» – 4 мандата (3.15%, 60 691 голосов)

«Альянс патриотов» – 4 мандата (3.14%, 60 493 голосов)

«Гирчи» – 4 мандата (2.89%, 55 600 голосов)

Алеко Элисашвили «Граждане» – 2 мандата (1.33%, 25 534 голосов)

Шалва Нателашвили «Лейбористская партия» – 1 мандат (1%, 19 281 голосов)