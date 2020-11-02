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В парламент Грузии проходят 9 партий | ВЫБОРЫ 2020

 
В парламент Грузии проходят 9 партий

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов со всех участков, и уже известно, какое количество депутатов и от каких партий проходят в парламент десятого созыва по пропорциональной системе.

«Грузинская мечта» – 61 мандат (48.15%, 926 959 голосов)
«Национальное движение – Сила в единстве» – 35 мандатов (27.14%, 522 463 голосов)
«Европейская Грузия» – 5 мандатов (3.78%, 72 752 голосов)
«Стратегия Агмашенебели» – 4 мандата (3.15%, 60 592 голосов)
«Лело» –  4 мандата (3.15%, 60 691 голосов)
«Альянс патриотов» – 4 мандата (3.14%, 60 493 голосов)
«Гирчи» – 4 мандата (2.89%, 55 600 голосов)
Алеко Элисашвили «Граждане» – 2 мандата (1.33%, 25 534 голосов)
Шалва Нателашвили «Лейбористская партия» – 1 мандат (1%, 19 281 голосов)


  Источник:FMG NEWS

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