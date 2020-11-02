 Продажные журналисты России | Игорь Коротченко

Кто же такой Игорь Коротченко, который через телеэкраны выдаёт себя за лидера мнений и бывшего военного, офицера...





А на деле это оказался предатель, казнокрад и изгой среди всего офицерского сообщества РФ.





Человек, который никогда не оканчивал военную академию и купил себе офицерское звание, уволен из армии по компрометирующей статье...





И этому эксперту платят тысячи долларов из бюджета Азербайджана через фонд Алиева?





Надеемся, что прокуратура и следствие получили все необходимые сигналы для того, чтобы заведённое уголовное дело не лежало в «долгом ящике».





Все о Игоре Коротченко в ролике от Андрея Караулова!!!



