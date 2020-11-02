АРЦАХ - ИТОГИ ДНЯ | Арцрун Ованнисян





- Со вчерашней ночи на северо-западе ВС Азербайджана предприняли несколько попыток наступления. Все попытки противника провалились. Все силы были отброшены, а те, что оказались в ловушке были полностью уничтожены

- Противнику удалось занять несколько позиций в Мартунинском районе в направлении к городу Чартар

- Уже более 20 дней тела военнослужащих ВС Азербайджана, наемников, спецназовцев других стран остаются лежать под открытым небом. Азербайджан не предпринимает никаких шагов, чтобы забрать свои тела

- В одном из сел Гадрудского района сегодня противник оставил около 10-15 трупов возле наших позиций. Они не возвращаются за телами

- Сухопутные войска Азербайджана, особенно пехота, потерпели огромные потери, поэтому сейчас по большей части в нападениях участвуют наемники. Они в основном не используют технику

- Соразмерный ответ противнику наносится каждый день

- Военнослужащим Армии обороны Арцаха удалось заманить в ловушку и затем уничтожить артиллерийским огнем несколько подразделений ВС противника

- Война продолжается. Противник активно пытается прорваться по всем направлениям, использует всевозможную технику и авиацию.

Мы выполняем все свои задачи. Наши ВС с каждым днем набираются опыта, лучше узнают врага. Будьте уверены мы победим