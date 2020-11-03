Туркменистан и Контртеррористическое управление ООН обсудили развитие партнёрства

В МИД Туркменистана 2 ноября в онлайн-режиме Рашид Мередов провёл встречу с заместителем генсека ООН, руководителем Контртеррористического управления (КТУ) ООН Владимиром Воронковым. Об этом FMG.NEWS сообщили в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

— В начале беседы стороны отметили конструктивный характер долгосрочного взаимодействия. Особое внимание уделено вопросам региональной и международной безопасности, включая укрепление сотрудничества в рамках осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН, — сказали в ведомстве.

Отметим, Центральноазиатское государство являясь сторонником основополагающих международных договоров и конвенций ООН, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выступает за продвижение Договора о создании в Центральноазиатском регионе зоны, свободной от ядерного оружия, и совместных усилий по обеспечению режима его нераспространения и разоружения в целом.

В ходе беседы рассмотрена возможность развития сотрудничества на долгосрочный период, включая изучение комплексных причин возникновения терроризма, своевременный обмен экспертными навыками для принятия предупреждающих мер.

Собеседники также обсудили вопросы информбезопасности и молодёжный компонент взаимодействия. Сделан акцент на принятии под эгидой международной организации универсальных правовых инструментов по обеспечению безопасности в информпространстве.

В завершении беседы Мередов подтвердил приверженность страны укреплению культуры мира и доверия в международных отношениях.

Напомним, 2021 год по инициативе Туркменистана ООН объявила Международным годом мира и доверия. Туркменистан является вице-председателем 75-й сессии ГА ООН. Решение принято ООН 29 июня текущего года.