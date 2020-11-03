Кравчук заявил о наличии у Зеленского плана «Б» по Донбассу

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук 2 ноября заявил, что у соответствующих представителей в ТКГ есть план «Б» по Донбассу. Кроме того, он выразил убеждённость в наличии запасного плана у президента Владимира Зеленского, сообщает информагентство «Интерфас-Украина».

Первый президент Украины отметил, что в текущих условиях просто необходимо иметь несколько стратегий разрешения ситуации в Донецком регионе. По его словам, глава государства помнит о своём обещании попробовать завершить войну на соответствующей территории в течение одного года (срок истекает 9 декабря).

При этом Кравчук отметил, что данный срок работает только в случае с Украиной и не распространяется на Россию, Францию и Германию. Он также добавил, что Киев уже сделал больше, чем не сделал.

Говоря о запасном плане делегации Украины в ТКГ, Кравчук заявил, что на данный момент у него нет полномочий разглашать соответствующую стратегию урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, что представитель Киева в ТКГ Алексей Резников ранее сравнил самопровозглашённую Донецкую Народную Республику с опухолью. По его словам, для Украины есть 2 сценария взаимодействия с Донбассом: «полная ампутация» или «лечение».