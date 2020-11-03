ЕАБР выделил Таджикистану финансовый кредит на $50 млн

Таджикистан взял у Евразийского банка развития (ЕАБР) кредит размером 50 миллионов долларов сроком до 20 лет. Правительство намерено потратить эти деньги на поддержку экономической сферы, которая подверглась негативному влиянию пандемии коронавируса. Об этом SNG.Today сообщили 2 ноября в пресс-службе ЕАБР.

Процентная ставка была разбита на несколько периодов с ориентиром на максимально мягкие условия. В первый год процентная ставка составит 0,25% годовых. В рамках займа также был введён льготный период до 10 лет с процентной ставкой 1% годовых. Соответствующие деньги были выделены из Евразийского фонда стабилизации и развития.

При подачи заявки кабмин указал, что в стране на данный момент действует специальная программа, разработанная правительством и нацбанком и направленная на поддержку экономики в условиях пандемии. Акцент в данном направлении при распределении средств кредита будет делаться на поддержке системы здравоохранения, образования и расширении социальной защиты в 2021 году.

Напомним, что ранее МВФ спрогнозировал спад в экономике Таджикистана на уровне 1% на фоне пандемии. При этом была дана высокая оценка мерам правительства, направленным на борьбу с соответствующей угрозой.