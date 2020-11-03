В Россию прибыл гуманитарный груз из Туркменистана

Астрахань 2 ноября уже получила гуманитарный груз от Туркменистана, который направили на фоне коронавирусной эпидемии, туркменская сторона передала пищевые и нефтяные продукты, и прочее товары. Общая сумма груза составляет почти 1 млн долларов, об это пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

– Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии, – подчеркнул Руденко на заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

По его словам, такой шаг показывает, что между странами установлена положительная политическая динамика отношений. Кроме того, политик порадовался и за увеличение торгового оборота между Туркменистаном и Россией.

Также он указал на важность соглашения Туркменистана и России о сотрудничестве в области безопасности, который приняли в Госдуме РФ и ратифицировали в Меджлисе Туркменистана, а также рассмотрели 2 ноября на заседании комитета верхней палаты парламента.

По данным оперштаба, в России зафиксировано 1 655 038 случаев заражения, из которых выздоровели 1 236 033 человека.