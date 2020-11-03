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В первом туре президентских выборов в Молдове Игорь Додон занял второе место

  • 03.11.2020, 09:54,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В первом туре президентских выборов в Молдове Игорь Додон занял второе местоГлава Молдовы Игорь Додон 2 ноября принял участие в пресс-конференции, в ходе которой заявил, что уверен в своей победе во втором туре президентских выборов. Стоит отметить, что нынешний лидер республики, который является кандидатом в президенты, на выборах 1 ноября набрал 32,61%, заняв второе место, заявил, что уверен в массивной мобилизации своего электората 15 ноября. Об этом сообщается на странице Игоря Додона в Facebook.
По итогам обработки всех 2143 протоколов экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду набрала 36,16% голосов, заняв в первом туре первое место. В связи с этим, глава государства поздравил своего контркандидата Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдовы и не исключил своего участия в электоральных дебатах.

Напомним, что учитывая законодательство республики, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.





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