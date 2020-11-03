Президент Туркменистана поздравил граждан с 27-летием маната

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 1 ноября обратился к работникам банковской сферы и всем гражданам по случаю 27-летия национального маната. Он отметил, что данная валюта позволила создать условия для гармоничного развития экономической сферы, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

По словам президента, введение в оборот маната также позволило дать толчок расширению потенциала денежно-кредитной политики. Бердымухамедов подчеркнул, что одна из основных задач банковской сферы на сегодняшний день — поддержание стабильного курса туркменского маната.

Кроме того, в приоритете находится расширение объёма банковских услуг. Особое внимание, как отметил лидер страны, уделяется внедрению мирового опыта в соответствующем направлении.

Глава государства добавил, что в банковской сфере активно внедряются цифровые технологии, повышается эффективность системы управления капиталом и предупреждения рисков, развивается система корпоративного управления.

Напомним, что в честь 27-летия туркменского маната в столице Туркменистана 31 октября прошла научно-практическая конференция с участием банкиров и профессоров.