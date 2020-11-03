Президент Украины заявил о «заговоре олигархов» против него

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября в своём Telegram-канале негативно высказался о решении конституционного суда отменить часть норм закона о борьбе с коррупцией. Он отметил, что данные действия стали причиной нестабильной политической обстановки и являются заговором старых элит и олигархов против него и украинского народа.

Ранее, 27 октября, КСУ отменил наказание за недостоверное декларирование. Зеленский подчеркнул, что это всё — свидетельство грязной политики и внёс в парламент законопроект о роспуске действующего состава конституционного суда.

— Соответствующие госслужащие просто не хотят нормального государства. Мы будем бороться с ними, так как хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом, и их наказывали за нарушение закона, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что члены конституционного суда особо остро нуждаются в сохранении «касты неприкасаемых». Они долгое время оставались безнаказанными, до тех пор пока не начались проверки деклараций чиновников, отметил лидер страны.

— И тут им стало очень страшно. Они захотели выйти из всех договорённостей о создании новой прозрачной реальности. Сразу принимается решение отменить наказание за недостоверное декларирование, — заявил Зеленский.

Глава государства заострил внимание на том, что в стране за решётку будут посажены все нарушители закона среди госслужащих, которые долгое время наслаждались бесконтрольной жизнью.