Подразделения элитного спецназа Азербайджана понесли тяжелые военные потери

Действия по уничтожению сил противника продолжаются: в результате продолжающихся боевых действий на юго-восточной линии фронта (линия Шехер-Кармир Шука-Тагавард), которые произошли в последние дни, силы и добровольцы Армии обороны Арцаха устроили для врага настоящий «ад» в наших лесах и долинах.

Вражеские террористические группы, подразделения спецназа понесли и несут тяжелые людские и военные потери. В настоящее время ведутся разведывательные и противопожарные работы в районах дислокации войск противника, — Минобороны Арцаха.

Судя по некоторым данным, спецназа ВС Азербайджана "Яшма", как боеспособной единицы, уже не существует. Предстоят новые наборы, которых турки отдрессируют, в т.ч. и в Сирии, и в Ливии, и даже в Сомали.