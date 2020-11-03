Подразделения Армии Обороны Арцаха всецело контролируют ситуацию | Арцрун Ованнисян

- Сегодня рано утром ВС Азербайджана вместе с наемниками продолжили наступательные действия почти на всех направлениях фронта.





- Действия продолжаются в упомянутых ранее селах, а также в районе города Чартар Мартунинского района и лесных массивов, прилегающих к Шуши.





- Чуть раньше поступило официальное заявление о том, что из установки «Смерч» обстрелу подверглись города Степанакерт и Шуши. Пострадавших нет. Был нанесен удар по Центру матери и малыша Степанакерта.





- «Если мы выдержим еще немного, приложим еще немного усилий, то победим».





- Вчера враг ударил по селу Давид Бек из артиллерийского орудия небольшого калибра. В настоящий момент в Давид Беке относительно спокойно.





- Снижение интенсивности боев связано со снижением боеспособности ВС Азербайджана.





- Наши подразделения всецело контролируют ситуацию, а также часто меняют исходные позиции в процессе преследования противника.