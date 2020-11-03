Азербайджано-грузинская война может начаться со дня на день!





Монастырский комплекс Давид-Гареджи — одна из самых почитаемых христианских святынь и важнейших культурных памятников региона. Разделенный между Грузией и Азербайджаном, он остается болезненным вопросом для обеих сторон.





Масло в огонь подливают разногласия о происхождении пещерных монастырей. В то время как в Грузии говорят о духовной и культурной значимости Давид-Гареджи, в Азербайджане его называют Кешигчидаг и считают памятником Кавказской Албании — государства, которое существовало на территории Южного Кавказа, в том числе современного Азербайджана. В Грузии версию об албанском происхождении Давид-Гареджи считают необоснованной.





На фоне обострения конфликта вокруг Давид-Гареджи стали появляться резкие высказывания представителей грузинского духовенства. Даже Митрополит Иов дружбу христиан и мусульман сравнил с дружбой христианина с последователем дьявола. И мы считаем излишним говорить о приграничных вооруженных столкновениях, поскольку азербайджанские солдаты нападают даже на мирных жителей, туристов и духовенство.





Еще месяц назад азербайджанские власти сделали заявление о готовящееся с грузинской стороны провокации. В Баку пообещали жестко отреагировать на любые попытки нарушить границу. Пройти в монастырь позволили лишь священникам, прибывшим для проведения торжественной службы в честь праздника «Гареджоба».





Подобные происшествия случаются не в первый раз, и всегда вызывают возмущение грузинской общественности. Что касается грузинского руководства, то уже много раз говорилось о том, что Грузия является членом достаточно противоестественного союза с Турцией и Азербайджаном. Противоестественного потому, что за века порабощения грузинская церковь подвергалась чудовищному насилию, а грузинский народ разделял участь всех христиан, попавших под мусульманский гнет. Уже многократно говорилось, что решить эту проблему несложно, хотя бы путем обмена территориями — за небольшой территориальный участок церквей Грузия могла бы уступить значительно больший участок в другом месте. Но в этом вопросе азербайджанское руководство занимает принципиальную позицию, и рассматривать ее надо в контексте аналогичной позиции Турции.





А сам Реджеп Эрдоган открыто провозгласил своей главной целью возрождение неоосманского величия. Слова он подкрепляет конкретными делами, что видно не только на примере Сирии. Всем известен факт наличия в Турции географических карт, на которых Аджария изображена как турецкая территория. Не отстает от своего старшего партнера и Азербайджан , который устами своих лидеров официально провозгласил, что современные Армения и Грузия образованы на азербайджанских землях. В школьных учебниках истории, напечатанных в Баку , по которым занимаются учащиеся азербайджанских школ в Грузии, черным по белому написано, что и Тбилиси — это азербайджанский Арран. Все это происходит под аккомпанемент заверений в вечной дружбе и взаимопомощи. Ни для кого не секрет, что в этом аналогичном альянсе Грузия занимает подчиненное место, и главная цель всех грузинских правительств как-то сдержать народное недовольство, и канализировать его в другом направлении.





То, что положение с комплексом Давид Гареджи для Грузии резко ухудшилось именно при Саакашвили, и именно при нем Грузия стала колонией Турции, сегодня горе-патриота Нателашвили уже не волнует. Ну и кто будет защищать интересы Грузии? Сменяющие друг друга правительства не в счет — остаются церковь и маргиналы. Когда же народ проснется и займется собственным спасением?





Теперь, когда азербайджано-турецкий тандем ведет борьбу с Карабахом, властям Грузии стоит серьезно подумать об урегулировании вопроса Давида Гареджи, поскольку они попытаются компенсировать неудачи на Карабахском фронте эскалацией конфликта вокруг монастырского комплекса.

Отметим что в Азербайджане на уровне властей очень не довольны выборами в Грузии, так как отношения Алиева с настоящим руководством Грузии находится на самом худшем уровне, если не сказать вражеские. Ильхам Алиев ожидал победу проазербайджанской партии Михеил Саакашвили, которая потерпела поражение несмотря на явное и финансовое содействие на избирателей Грузии азербайджанского происхождения. Но сейчас Алиеву придется отвечать за Гареджи перед грузинским руководством.



