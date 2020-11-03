В Азербайджане назревает гражданская война | Для создания Лезгистана нужна только политическая воля !!!

На территории современного Азербайджана количество некогда многочисленных горских народов значительно сократилось, под угрозой исчезновения оказались талыши, удины, лезгины и другие народы. Ситуация очень сложная, хотя бы потому, что в Азербайджане не существует инструментов защиты прав лезгинского народа. При распаде Советского Союза 70% лезгин осталось на территории Азербайджана. Суть в том, что структуры власти в Азербайджане полностью против национальной идеологии лезгинского народа. Лезгины хотят самоопределиться и жить в своем государстве, заниматься мирным трудом. Но этому всячески противодействуют.





И прежде, и сейчас в Азербайджане идет масштабный процесс насильственной ассимиляции лезгинского народа. Идет активное выдавливание лезгинского населения с мест традиционного проживания под любым предлогом, с использованием правоохранительной системы, во всю силу задействованы административные, экономические и финансовые механизмы. Многие лезгины вынуждены за бесценок продавать свои дома и покидать места, где веками проживали их предки. Некоторые приезжают в Россию, другие уезжают в Европу. Потому что созданы такие условия, что 80% лезгинского населения лишено возможности найти работу, содержать свою семью.





Целенаправленно разрушается привычный уклад жизни лезгин, у которых семья традиционно имела по 5-6 детей. Сегодня такое количество детей невозможно прокормить, уж не говоря об образовании, достойной свадьбе, обеспечении жильем. Все это требует финансов. А когда этого нет, народ из этих мест уходит. Те же, кто уходит на заработки, редко возвращаются обратно. Места их постоянного проживания оголяются, они тут же занимаются азербайджанцами. Они приходят, покупают дома лезгин, оседают и становятся хозяевами земель. Таким простым образом меняется демографическая ситуация, уж не говоря о том, что национальную принадлежность лезгин меняют простым росчерком пера – целые районы, где проживают лезгины, записываются как азербайджанские.

По данным FMG.NEWS в ближайшие дни будут конкретные действия для начала создания собственного государства, а это грозит новым фронтом для Ильхам Алиева. Лезгины возмущенны до края, так как помимо полного унижения народа со стороны азербайджанцев, еще и на войну в Карабах насильно посылают исключительно лезгин и талышей.



