 Илюша, ничего армяне тебе не должны, у жены своей потребуй бозбаш тебе сварить. | Российский Политолог

Тридцать девятый день войны. Алиев с утра начал обычную свою бодягу- мы готовы остановить войну, но армяне должны всё нам отдать и уйти . То ли он дурак, то ли лыжи не едут!

Ничего армяне тебе не должны, у жены своей потребуй бозбаш тебе сварить.

А пока мы все продолжаем делать, то что должны делать. Стальные львы продолжают защищать Родину предков, все армяне становятся фидаинами. Одни на поле боя , другие в тылу. Сила фидаина в том , что его никто не просит. Сила фидаина в том, что он всё делает ради Родины добровольно. Фидаинами становимся все мы- от генерала до рядового, от миллиардера до школьника, который экономит на завтраках и отдаёт сэкономленное в фонд помощи Армении.

Впереди много боев, много лишений для всех, но впереди у нас победа. Победа, через кровь, потери, пот, грязь. Только Победа!

Об этом в своем телеграмм канале написал российский эксперт и журналист Габриелян Арам