Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад | Арцрун Ованнисян

Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян на брифинге:





Противник в течение дня по нескольким направлениям, в том числе в лесистой местности, пытался атаковать, но безуспешно.





На территории Армении на Гегаргуникском направлении сегодня за достаточно короткое время подразделениями ПВО Армении были сбиты 3 БПЛА ВС Азербайджана, на других направлениях боевые действия не велись.





Сегодня бои шли также на южном участке фронта (вдоль реки Воротан), в направлении конкретной высоты. ВС Азербайджана предприняли попытку нападения, однако, потеряв 2-3 единицы техники, были отброшены.





Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад.





На других участках границы Армении активных боевых действий не было. На данный момент информации о типе сбитых азербайджанских БПЛА нет.

Мы победим. Никогда бы не сказал этого, если бы сам не был уверен.