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Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад | Арцрун Ованнисян

Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад | Арцрун Ованнисян
Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян на брифинге: 

Противник в течение дня по нескольким направлениям, в том числе в лесистой местности, пытался атаковать, но безуспешно. 

На территории Армении на Гегаргуникском направлении сегодня за достаточно короткое время подразделениями ПВО Армении были сбиты 3 БПЛА ВС Азербайджана, на других направлениях  боевые действия не велись. 

Сегодня бои шли также на южном участке фронта (вдоль реки Воротан), в направлении конкретной высоты. ВС Азербайджана предприняли попытку нападения, однако, потеряв 2-3 единицы техники, были отброшены.

Наше положение сейчас намного лучше, чем 15 дней назад. 

На других участках границы Армении активных боевых действий не было. На данный момент информации о типе сбитых азербайджанских БПЛА нет.
 
Мы победим. Никогда бы не сказал этого, если бы сам не был уверен.


  Источник:FMG NEWS

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