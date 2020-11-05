Президент Таджикистана утвердил новый состав правительства

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 3 ноября подписал указы о назначении новых членов кабинета министров. Переназначено было большинство чиновников. Основные изменения произошли в пяти министерствах, среди которых минпромышленности и новых технологий, а также минэнергетики и водных ресурсов, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства решил не менять главу правительства Кохира Расулзода, министра иностранных дел Сироджиддина Мухриддина, министра здравоохранения Джамолиддина Абдуллозода. Аналогичная ситуация сложилась в ГКНБ, МВД, минобороны и ряде других госведомств.

Среди наиболее заметных изменений — назначение на пост министра промышленности и новых технологий Шерали Кабира, который занимал должность главы компании ТАЛКО. Экс-председатель успешного проекта «Памир Энерджи» Далер Джума стал новым министром энергетики и водных ресурсов.

Бывшая руководительница исполкома народно-демократической партии в Согдийской области Матлубахон Сатториён была назначена новым зампремьер-министра. Экс-председатель комитета по развитию туризма Ширин Амонзода заняла пост министра труда и соцзащиты.

Напомним, по итогам выборов главы Республики Таджикистан 11 октября президентом в пятый раз подряд стал Эмомали Рахмон.