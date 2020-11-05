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Глава минфина Украины заявил о риске для страны потерять $2,23 мрлд

  • 05.11.2020, 11:05,
  • В Мире + Европа » Украина
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Глава минфина Украины заявил о риске для страны потерять $2,23 мрлдМинистр финансов Украины Сергей Марченко 4 ноября в интервью «24 Каналу» заявил, что страна может потерять около 2,23 млрд долларов в этом году из-за решения КСУ относительно деклараций чиновников. Он подчеркнул, что соответствующие действия нарушают обязательства Украины перед западными кредиторами.

Ранее конституционный суд отменил наказание за недостоверное декларирование. По словам Марченко, Всемирный банк негативно отреагировал на данные изменения. Под угрозу срыва попали два транша от МВФ по 700 млн долларов, финподдержка со стороны ЕС в размере 600 млн долларов, помощь от ВБ на 350 млн долларов, отметил глава минфинансов.

По его словам, 11 декабря Всемирный банк должен дать своё одобрение относительно проекта Украины и МБРР на 300 млн долларов, который рассчитан на соцподдержку украинцев в условиях пандемии коронавируса. На данный момент этот вопрос заблокирован из-за решения КСУ, отметил Марченко.

Министр подчеркнул, что западные кредиторы будут взаимодействовать со страной только при выполнении ряда условий, среди которых обязательства Украины по реализации антикоррупционной реформы.

Так как отмена наказания за недостоверное декларирование подрывает данные реформы, соответствующее финансирование со стороны международных структур автоматически блокируется, заявил Марченко.





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