В Туркменистане пройдёт Генеральная ассамблея ОСА

Олимпийский совет Азии (ОСА) поддержал предложение Туркменистана принять у себя сессию ГА ОСА и заседание Исполнительного совета ОСА. Об этом президент ОСА шейх Ахмад Аль Фахад Аль Сабах сообщил в послании главе туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом 4 ноября сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

— После рассмотрения официального запроса Национального олимпийского комитета Туркменистана о проведении ГА ОСА и заседания Исполсовета ОСА в 2023-2025 годах, предложение было принято. На очередной сессии будут известны точные даты проведения мероприятий, — сказано в письме.

Глава ОСА выразил благодарность Бердымухамедову за постоянную поддержку Олимпийского движения в Туркменистане, о чём свидетельствует проведение Азиады в Ашхабаде в сентябре 2017 года.

Напомним, 21 сентября 2017 года в Ашхабаде состоялось 36 заседание ГА и заседание Исполкома ОСА.

— Все страны-члены ОСА и Океании, принимавшие участие в этих Играх до сих пор имеют прекрасные воспоминания о безупречной организации этих мультиспортивных мероприятий и о тёплом гостеприимстве туркменского народа, — написано в обращении.

В своём письме президент ОСА также предложил рассмотреть возможность проведения VII Азиатских пляжных игр в 2023 году в НТЗ «Аваза».

— Организация спортивного мероприятия окажет большое влияние на будущее развитие приморского города и привлечёт огромное количество посетителей и туристов во время Игр и в будущем, а также обеспечат продолжающееся наследие для Олимпийского движения в Туркменистане», — подчеркнул Аль Сабах.

Добавим, в ноябре 2018 года Аль-Сабах посетил Ашхабад для участия в мероприятиях, посвящённых чемпионату мира по тяжёлой атлетике. Ашхабадский чемпионат мира стал первым, где соревнования прошли в новых весовых категориях ― десять для мужчин и десять для женщин.