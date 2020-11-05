Что сделал Рахмон, чтобы избежать киргизского и белорусского сценариев?

Последняя стодневка в Беларуси, Киргизии и Таджикистане проходила под эгидой ключевых политических событий, там прошли электоральные мероприятия и народные волеизъявления. Вряд ли кто-то мог спрогнозировать сценарий, по которому развивались события после выборов в Киргизии, где бывший политзаключённый Садыр Жапаров получил временные полномочия президента и продолжительную раскачку в Белоруссии. А вот на их фоне, вполне предсказуемым был абсолютный политический штиль в Таджикистане, где народ мирно делегировал Эмомали Рахмону, ставший ему привычным президентский портфель. Исходя из широкого общественного интереса к данным событиям, редакция CentralAsia.news 4 ноября опубликовала мнения экспертов политологов Евгения Кудряца и Медербека Корганбаева, в которых они поведали об особенностях и аналогиях политической жизни этих трёх государств.

Сначала о Таджикистане

В преддверии президентских выборов в Таджикистане, некоторые либеральные информационные источники не раз подливали «масло в огонь», чтобы разгорячить ситуацию. Однако итоги выборов оказались такими, как их и ожидали, полную победу одержал действующий президент республики, и никаких поствыборных протестов вообще не наблюдалось.

Независимый эксперт, политолог Евгений Кудряц сообщил, что ранее не однократно предрекал следующее президентство Рахмона. Политический аналитик уточнил, что на таджикской арене у нового и старого лидера реальных противников просто нет.

За годы своего присутствия у руля страны, Рахмон смог очистить политический подиум, на котором не оказалось серьёзных для него оппонентов. Собственно, поэтому недовольных и протестующих в Таджикистане не нашлось в противовес произошедшему в Киргизии. Насчёт передачи наследия власти сыну, то Рахмон задумал пока использовать юрисдикцию Конституции, которая позволяет ему руководить страной пожизненно, рассудил эксперт.

Кудряц выразил мнение, что в Таджикистане могут поступить по «азербайджанскому лекалу», то есть произвести плавный переход власти от отца к сыну. Также логично и то, что отсутствие волевых политических фигур, способных сплотить интересы народа и повести его за собой, и есть реальная причина политического штиля после выборов в стране, отметил эксперт.

О киргизском внутриполитическом расколе

Средний месяц осени текущего года выдался для Киргизии воистину «огненным». Здесь произошли политические столкновения, протесты, выход на свободу Алмазбека Атамбаева и Садыра Жапарова, отставка премьера и импичмент президента. Эксперт Кудряц обратил внимание на резкое отличие ситуации в Киргизии по сравнению с Таджикистаном. В Кыргызстане детонатором массовых волнений послужили многочисленные нарушения при выборах в парламент.

Политолог подчеркнул, что в отличие от Таджикистана ситуация в Киргизии противоположно иная, её развитие связано с махинациями, имевшими место на недавних выборах и повлекшими за собой всем известные события.

В отношении Жапарова, специалист пояснил, что нельзя уверенно сказать, что он станет настоящим лидером. Львиной доли общественной поддержки у него нет, а в стране происходит борьба за власть между кланами.

Эксперт считает, что киргизский раскол обусловлен борьбой между лагерем Атамбаева и его противниками. Скорее всего, в ближайшем будущем эта борьба ещё более ужесточится. Из чего следует, что в случае получения власти членом одного из кланов, другие кланы создадут оппозицию и станут усиленно срывать им все рабочие планы, заявил политолог.

Евгений Кудряц проинформировал, что в этом году парламентских выборов в республике не будет, а это очень усугубит ситуацию. Из-за этого Киргизия будет пребывать в «подвешенном состоянии».

Другой политический аналитик Медербек Корганбаев подчеркнул недопустимость сравнения уличных волнений в Белоруссии с внутриполитическим коллапсом в Киргизии. Эксперт полагает, что белорусские события раскачиваются из европейских государств, под теневым руководством США. Корганбаев указал на то, что подобный аналог наблюдался в Грузии, Украине и Киргизии в середине 2000-х годов, тогда Запад был магистром «цветных революций».

Таким образом, складывая мнения двух экспертов можно с уверенностью констатировать, что зародыш нынешнего исторического периода Киргизии, появился непосредственно внутри республики.