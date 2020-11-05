Молдавия возобновляет почтовое сообщение по 13 новым направлениям

Почтовая компания «Пошта Молдовей» в Молдове 3 ноября посредством публикации проинформировало о том, что возобновляет почтовое сообщение по новым направлениям, количество которых составляет 13 республик. Учитывая данную информацию, перечень направлений, по которым компания возобновила международный почтовый обмен, вошло 88 стран. Об этом сообщает пресс-служба компании «Пошта Молдовей».

По данным организации, в список новых направлений попали Южная Африка, Алжир, Гана, Индонезия, Исландия, Косово, Ливан, Малайзия, Мальта, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань и Филиппины.

Кроме того, как было отмечено, отправка почтовых отправлений из Молдовы будет производиться по расписанию воздушных, наземных, морских рейсов в страны, с которыми есть такое сообщение.

При этом, компания предупреждает, что то операторы почты во время действия форс-мажорных обстоятельств не могут гарантировать как сроки доставки адресату, так и организацию ее подтверждения.

Отметим, что Молдова входит в 30-ку стран с самым высоким индексом развития почты в мире.