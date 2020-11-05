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Глава Беларуси поручил форсировать торговлю в африканском направлении

  • 05.11.2020, 14:56,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Беларуси поручил форсировать торговлю в африканском направленииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 3 ноября принял управделами президента Виктора Шеймана, который доложил шефу о текущем состоянии дел на производственных объектах, курируемых управлением делами президента и развития торгово-экономического сотрудничества с государствами Африканского континента. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-департаменте президента.

В ходе обстоятельного диалога чиновник поведал о деятельности подведомственных предприятий за три квартала.

Следующим пунктом повестки, стал отчёт об углублении торгового партнёрства со странами Африки. Напомним, что Шейман является ответственным и за это направление. Глава государства оценив результаты работы, отметил продвижения по продажам белорусской техники.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что со странами Африки необходимо и дальше форсировать сотрудничество. Это субъекты, которые Беларусь характеризует, как государства дальней дуги, они богаты природными ресурсами, в перспективе можно будет добывать что-то и для Белоруссии, в обмен на отечественные товары, подчеркнул президент.

Продолжая тему, поднятую президентом Виктор Шейман отметил, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Банковские офисы, с которыми Беларусь работает на африканском континенте приступили к поэтапному финансированию совместных проектов.





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