Туркменистан установил сборы за транзит с иностранных владельцев грузовых прицепов

Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому с владельцев грузовых автоприцепов и полуприцепов при въезде в страну и в случае неиспользования при прохождении транзитом по её территории автотягачей иностранных государств установлены соответствующие сборы и платежи с 15 ноября, сроком на один год. Об этом 3 ноября сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Документ относится зарубежным логистическим компаниям и частным лицам из стран-членов Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора Иран-Оман-Туркменистан-Узбекистан и Соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве (маршрут Лазуритовый коридор).

Постановление предписано в целях упорядочения в Туркменистане грузоперевозок иностранными грузовыми автоприцепами и полуприцепами и повышения конкурентоспособности транспортной сферы в международных перевозках.

Отметим, сборы и платежи будут взыматься уполномоченными банками, и направляться в Госфонд развития золотого века Туркменистана.

Глава государства поручил в месячный срок подготовить и представить в Кабмин предложения о внесении в законодательство республики изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

Напомним, что Туркменистан и Европейская экономическая комиссия ООН 28 октября обсудили сотрудничество в области международных грузоперевозок.

В августе 2020 года Бердымухамедов в ходе онлайн-беседы с президентами Афганистана, Азербайджана и Турции сделал акцент на важности реализации проекта Лазуритовый коридор. Транзитно-транспортный коридор будет создан на основе соглашения между Туркменистаном, ИРА, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Добавим, Туркменистан в начале ноября 2020 года продлил сроки тестовых автотранспортных перевозок через КПП на границах до 1 января 2021 года.