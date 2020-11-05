 Две штурмовые группы ВС Азербайджана были вовремя замечены и уничтожены | Шушан Степанян





В ночь на 5 ноября на всех направлениях линии фронта сохранялась стабильная напряженность. Особую активность противник проявлял на восточном, юго-восточном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны успешно отразили многочисленные атаки штурмовых групп противника, нанеся серьезные потери в живой силе и технике.

Две штурмовые группы предприняли попытку прорыва и на севере, но были вовремя замечены и уничтожены. В течение дня мирные населенные пункты Карабаха оставались в зоне ракетно-артиллерийского огня сил противника.





В настоящий момент попытки военного прорыва азербайджанских сил на указанных направлениях продолжаются. Оперативно-тактическая обстановка по всему периметру линии фронта контролируется подразделениями Армии обороны.





5 ноября около 10:30 силы ВС Азербайджана на восточном направлении осуществили попытку нападения с использованием бронированных машин.





В результате грамотных действий Армии обороны и резервистов, противник был отброшен, оставив на поле боя 1 бронированную машину, 1 грузовик, многочисленные тела.





Оперативно-тактическая ситуация на передовой находится под контролем Армии обороны Арцаха,





@ShushanStepanyan