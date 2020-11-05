«Чертаново»: очередная попытка покинуть низы. Теперь в игре с «Енисеем»

7 ноября столичное «Чертаново» в 20 туре «Олимп — Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 годов» примет красноярский «Енисей».

Фото Олег Бухарев

Сибиряки постепенно выходят из кризиса, куда их загнал коронавирус. А недавняя победа над «Оренбургом» это окончательно подтвердила. Разумеется, что на встречу с одним из аутсайдеров турнирной таблицы красноярцы приехали за победой.

У «Чертаново» всё по-прежнему – команда бьётся, старается, набивает шишки и набирается опыта. Но из зоны вылета «черти» никак подняться не могут. Ну а если хозяева добудут в предстоящем матче ничью, то это уже станет успехом.

Прогноз – 1:3.

Футбол. «Олимп — Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 годов». 20-й тур.

«Чертаново» Москва – «Енисей» Красноярск

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

7 ноября 2020 года. Москва. Стадион «Спортивный городок, ОК Лужники». 15.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

05.11.2020 г.