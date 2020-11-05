Лидер ФНЛ «Нижний Новгород» в гостях у «Спартака-2»

7 ноября в 20 туре «Олимп – Первенства Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021» «Спартак-2» сыграет у себя дома с «Нижним Новгородом».

Фото Наталья Бухарева

Нижегородцы, безусловно, приедут в Сокольники за победой. Тут вам и лидерство, и солидный состав и амбициозный тренер.

«Спартак-2» не выигрывает уже шесть матчей. Но бой волжанам красно-белые дадут обязательно. Что из этого получится и получится ли вообще, узнаем в после матча.

Прогноз – 1:3.

Футбол. «Олимп — Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 годов». 20 тур.

ФК «Спартак-2» Москва – ФК «Нижний Новгород»

Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск)

7 ноября 2020 года. Москва. Стадион «Спартак». 14.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

05.11.2020 г.