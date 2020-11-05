Богатыри из «Мурома» против «Казанки»

7 ноября в 15 туре «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» в предпоследнем перед зимней паузой матче столичная «Казанка» сыграет с «Муромом».

Фото Наталья Бухарева

Подопечные Ильшата Файзуллина накатывают на паузу мощно. Две победы подряд над «Смоленском» и «Луки – Энергия» подняли команду на седьмое место с перспективами оказаться ещё выше. Для этого нужно обыграть дома «Муром».

Представители одного из самых древних городов России являются крепкими середняками турнирной таблицы, и, конечно, окажут хозяевам сопротивление. Но очков на «Сапсан Арене» они не добудут.

Прогноз – 2:0.

Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 15 тур.

ФК «Казанка» Москва – ФК «Муром»

7 ноября 2020 года. Москва. «Сапсан Арена». 18.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

05.11.2020 г.