ЖФК «Локомотив» примет очень крепкую «Звезду-2005»

В матче 12-го тура Чемпионата России по женскому футболу среди команд Суперлиги в Москве силами померятся «Локомотив» и «Звезда-2005» из Перми.

Фото Наталья Бухарева

Легендарная Олеся Курочкина всё ещё полна сил и проводит едва ли не свой лучший сезон в карьере. А её команда потерпела всего одно поражения в чемпионате!

«Локомотиву» нельзя отпускать в отрыв лидера ЦСКА, для этого нужна только победа в матче против пермячек.

Игра получится очень упорной и наверняка мало результативной. Всё решит один мяч. В пользу хозяек.

Фото Наталья Бухарева

Прогноз – 1:0.

Чемпионат России среди женских команд — Суперлига. 12 тур.

ЖФК «Локомотив» — ЖФК «Звезда-2005» Пермь

7 ноября 2020 года. Москва, стадион «Сапсан Арена». 13.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

05.11.2020 г.