Упущенный шанс «Зенита»

4 ноября на «Газпром Арене» санкт-петербургский «Зенит» проводил матч 3-го тура Группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА с римским «Лацио». Игра завершилась вничью 1:1.

Фото: Олег Бухарев

После двух стартовых поражений в Лиге Чемпионов от «Брюгге» дома (1:2) и от «Боруссии» в гостях (0:2), шансы «Зенита» пробиться хотя бы в плей-офф Лиги Европы (3 место в своей группе Лиги Чемпионов) значительно упали. А с той игрой, которую сейчас демонстрирует команда под руководством Сергея Семака, рассчитывать на прорывные результаты в оставшихся матчах, вряд ли приходится.

Фото: Олег Бухарев

«Зениту» во что бы то ни стало нужно было побеждать «Лацио» в обоих предстоящих поединках. Причем не только дома, но и, желательно, в гостях. Но как это сделать при отсутствии креатива в атаке? Расчёт на навесы в сторону Артёма Дзюбы — тактика не для главного клубного турнира Европы. Да и форма капитана сборной России сейчас далека от оптимальной. Кроме того, при отсутствии в составе Малкома и Азмуна, действия «Зенита» становятся весьма очевидными. Ерохин и Мостовой не могут полноценно заменить их в основе.

Фото: Олег Бухарев

Да, оба они забили по голу в матче Тинькофф РПЛ с «Химками», но остроты в их действиях на поле было слишком мало, чтобы рассчитывать на то, что в Лиге Чемпионов в матчах с более искушёнными соперниками они начнут рвать и метать.

Фото: Олег Бухарев

Да, «Лацио» приехал в город на Неве в ослабленном коронавирусом составе. У кого-то из игроков римского клуба тесты на covid положительные, у кого-то уже отрицательные, но срок карантина для них по протоколу УЕФА ещё не завершён, а в итоге Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на таких важных игроков, как Иммобиле, Стракоша, Лейва, Луис Альберто, Раду, Лаццарри и Лулич. Это шанс для «Зенита», который он обязан использовать даже с учётом своих собственных проблем: и игровых, и кадровых.

Фото: Олег Бухарев

С первых минут встреча проходила довольно живо, но ни та, ни другая команда не имела серьёзного игрового преимущества. Удары по воротам особой опасности ни для Михаила Кержакова, ни для Пепе Рейна не таили. Атакующие действия «Зенита» не были разнообразны. Основной расчёт приходился на точные кроссы Юрия Жиркова с левого фланга. Артём Дзюба цеплялся за мяч, но до завершающих ударов дело не доходило.

Фото: Олег Бухарев

Тем не менее, именно после очередного прорыва Жиркова и последовавшего навеса на Дзюбу, тот плечом отпасовал мяч Кузяеву, и после ответной передачи сбросил футбольный снаряд головой Ерохину, который, не дав мячу опуститься, вонзил его в сетку ворот Пепе Рейны. 1:0.

Фото: Олег Бухарев

Дальше игра проходила в рваном темпе: то ускоряясь, то переходя в спокойную позиционную фазу. Во втором тайме команды продолжили накатывать атаки то одни, то на другие ворота, но обеим командам не хватало изобретательности. В основном соперники соревновались в навесах в штрафную в расчёте на выигрыш в верховой борьбе. По ходу игры «Зенит» был ближе к успеху. Прекрасный момент после паса Дзюбы упустил Ерохин: защитники «Лацио» ликвидировали прорыв Александра к воротам, выбив мяч у него из-под ног.

Фото: Олег Бухарев

Вскоре автор гола в составе «Зенита» был заменён на Андрея Мостовой, который практически сразу после выхода на поле мог удвоить счёт, но точности ему не хватило. Наставник «Лацио» Симон Индзаги рвал и метал на кромке поля, а иногда и за её пределами, постоянно споря к арбитрами, за что и был удостоен жёлтой карточки.

Фото: Олег Бухарев

Но произведённые им замены помогли римской команде в настойчивости и напоре при осаде ворот Кержакова. В каких-то эпизодах футболисты «Лацио» чрезмерно усердствовали в плане агрессии, но их усилия, тем не менее, не прошли даром. На 82-й минуте Фелипе Кайседо сравнял счёт в матче, замкнув точным ударом прострел вдоль ворот «Зенита».

Фото: Олег Бухарев

Питерцы в концовке могли добыть-таки победу, и даже забили гол, но радость Андрея Мостового оказалась преждевременной, гол не был засчитан из-за офсайда у Артёма Дзюбы.

Фото: Олег Бухарев

«Зенит» набрал первое очко в Лиге Чемпионов сезона 2020/2021, но остался при этом на последнем месте в группе «F».

Фото: Олег Бухарев

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа F

«Зенит» (Россия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (1:0)

Голы: Ерохин, 32 (1:0). Кайседо, 82 (1:1).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 79), Барриос, Дуглас Сантос, Оздоев (Сутормин, 90+1), Кузяев (Вендел, 90+1), Дзюба, Ерохин (Мостовой, 61).

«Лацио» (Италия): Рейна, Марушич, Ачерби, Худт, Габаррон, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Пароло (Катальди, 52), Фарес (Перейра, 59), Муричи (Кайседо, 59), Корреа (Луис Фелипе, 85).

Предупреждения: Акпа-Акпро, 4. Кузяев, 7. Милинкович-Савич, 59. Кайседо, 78. Барриос, 78. Ловрен, 85. Рейна, 86. Круговой, 86.

Судьи: Диаш. Суареш, Тавареш (все — Португалия).

ВАР: Мартинш. Луиш Годинью (оба — Португалия).

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Текст и фото: Олег Бухарев.

Фотоальбом с этого матча