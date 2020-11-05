В последнее время мы не видим турецких беспилотников «Bayraktar» в небе Арцаха. Это один из наших сюрпризов | Арцрун Ованнисян

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян дал интервью Общественному телеканалу Армении - главное:

- Диверсанты пытаются поставить флаг Азербайджана в Шуши и сфотографировать это.

- У всех без исключения убитых азербайджанских военных мы находили флаг Азербайджана.

- Ованнисян не исключил возможности, что какому-то вражескому диверсанту удастся сфотографировать азербайджанский флаг на фоне крепости Шуши.

- Заявления Алиева о штурме Шуши не имеют ничего общего с реальностью.

- Армянские военнослужащие сейчас ищут, находят и уничтожают группировки противника.

- Операция "Гёрбагёр-2020" будет продолжаться до тех пор, пока территория не будет полностью очищена от азербайджанских диверсантов.

ИТОГИ ДНЯ

- Вчера бои продолжались всю ночь.

- Бои продолжались и утром, с большей интенсивностью, с применением артиллерии.

- В течение дня на северном, центральном, южном направлениях и на участке Кармир Шука враг небольшими группами при артиллерийской поддержке и с использованием малочисленной бронетехники сделал попытку продвижения вперед, которая провалилась, и враг понес потери.

- В течение дня армянским силам удалось взять в кольцо и уничтожить отдельные вражеские группы поблизости от Шуши.

- Прошлой ночью вражеская артиллерия также активно работала.

- Да, на определенных участках бои продолжаются и будут продолжаться, но ситуация не является критической. Есть технические, логистические трудности, но операция по уничтожению врага в окрестностях Шуши продолжается.

- Чуть раньше я получил сведения о том, что вражеская группа из 30 человек попала в засаду и большая их часть уничтожена.

- Некоторые вражеские диверсанты сегодня попытались вскарабкаться наверх по скалам и добраться до Шуши, но они были уничтожены под скалами.

- Лисагорский участок дороги Бердзор-Шуши сегодня был зачищен силами Армии обороны.

- Сегодня в направлении Кармир Шука враг попытался доставить на машинах свое снабжение и прорваться, но был отброшен назад.